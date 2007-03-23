Янукович піддався американській дресировці

Віктор Янукович виголошував публічну промову, жодного разу не заглянувши в папірець. Навіть під час затягнутого на двадцять хвилин уступу з численними цифрами, здавалося, що він не зазирав у заготовки. Знавці кажуть, що все це результат праці американських іміджмейкерів, котрі працюють над ним. Можна також відзначити вчителів української мови прем`єра – Янукович показав, що знає літературну мову не гірше, ніж, наприклад, Кучма.

Головним месиджем Януковича був, безумовно, такий: жити стало краще і, якщо хочете, небагато веселіше. Ще б пак: тема прес-конференції «Рік після виборів. Від кризи до зростання економіки». Тези, звичайно, більш ніж спірні, але прем`єр виголошував свою промову на тлі таких подій, як здача на милість парламентської більшості ще одинадцяти опозиційних депутатів, зміна назви коаліції, звільнення «помаранчевого» міністра охорони здоров`я. І тому зовсім не дивно, що в нього бриніло так багато переможних інтонацій. У виступі Януковича можна було виявити безліч двозначностей. Наприклад, коли він сказав, що працює з коаліцією, це слід було розуміти так: Президент вимушений працювати з коаліцією на її умовах. Слова про роль регіонів в Україні навівали думку про те, що йдеться про Партію регіонів, а не про території.

Спочатку прем`єр оперував загальними поняттями. Його виступ ряснів сухістю, правильністю, академічним занудством, було багато пауз між словами. Але голос Януковича став різко теплішати після слів «кого посадити, а кого випустити» (ішлося про невтручання виконавчої влади в роботу правоохоронних органів). Далі взагалі пішла пісня: прем`єр сказав, що мало їсть, віддає перевагу простій їжі, заговорив про те, що дивиться мультфільми.

Спілкування з пресою було більш ніж технологічним: у залі сиділи міністри, яким він доручав розібратися з тим чи іншим питанням. Прем`єр був схожий на оператора, який натискає на різні кнопки для отримання бажаного результату. Потім Янукович грамотно «з`їхав» з питання про російську мову. Він сказав, що Європейська хартія регіональних мов працюватиме на території України. І ні слова про те, чи збирається він робити російську другою державною, як заявлено в програмі ПРУ. Проте, наскільки відомо, Європейська хартія не передбачає запровадження другої мови.

А ось журналісти, особливо регіональні, засмутили. Вириваючи одне в одного мікрофон, вони лізли з якимись незрозумілими запитаннями, демонстрували свою нездатність сформулювати думку, більше говорили самі, чим запитували прем`єр-міністра. Прем`єр з невластивою йому раніше легкістю, без роздратування, вивертався від «акул пера». Наприкінці, кажучи про проблеми місцевої влади, він начебто ненавмисно буцнув Президента, який, на його думку, винен у кризах з губернаторами.

Одне слово, півторагодинне явлення Януковича народові можна було б з деякими натяжками назвати вдалим. Але в ньому був один серйозний прокол. Прем`єр показав цілковиту вразливість, коли його запитали про те, як він ставиться до Юрія Луценка. Тут Януковича понесло: "Я ставлюся до "Народної самооборони" як до авантюристської організації, яка небезпечно грається", – сказав він. Прем`єр втратив самовладання – чомусь заговорив про якихось жінок, зокрема із Західної України, які бояться за своїх дітей. Коротше, мікросхеми в Януковича остаточно згоріли, він перетворився на ту людину, яку ми знали ще пару років тому. Невже Луценко справді такий страшний?

Повний звіт про прес-конференцію читайте тут. Антон Зікора