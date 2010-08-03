Путін: допомогу постраждалим від пожеж контролюватимуть веб-камери

У Росії будівництво житла для постраждалих внаслідок пожеж контролюватиметься за допомогою веб-камер.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на зустрічі з погорільцями в Московській області.

«Один із найдієвіших видів контролю - це організація цілодобового, в цілодобовому режимі, спостереження за тим, що відбувається на будівельних майданчиках», - сказав В.ПУТІН.

«Тому сьогодні дам відповідні вказівки нашим відомствам: на кожному - хочу це підкреслити: на кожному - значущому майданчику встановити камери відеоспостереження, які працюватимуть цілодобово й будуть виведені три монітори (один - у Будинок уряду, другий - до мене додому, а третій монітор - в інтернет, на сайт голови уряду), щоб будь-який громадянин міг зайти на цей сайт і подивитися в режимі реального часу, як говорять он-лайн, включити і подивитися, що робиться в даний момент на майданчику, як він виглядає, як йдуть роботи», - підкреслив він.

За інформацією губернатора Московської області Бориса ГРОМОВА, в області згоріло 69 будинків. Причому село Мохове в Луховицькому районі Московської області згоріло повністю, додав він. «Там нічого не залишилося. Цей населений пункт був цілком із муніципального житла, тобто багатоквартирні будинки», - сказав Б.ГРОМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня В.ПУТІН підкреслив, що будинки для людей, які втратили житло через лісові пожежі в регіонах РФ, повинні бути побудовані до кінця жовтня.

Боротьба з лісовими пожежами в Росії, які охопили понад 500 тисяч гектарів землі, триває з кінця липня. За останніми підрахунками, збитки від пожеж перевищили 6,5 мільярда рублів. На боротьбу з вогнем кинуті військовослужбовці, а також авіатехніка.