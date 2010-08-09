"Смоленська Божа Матір з Христом" мало не виїхала зеленим коридором

Старовинну ікону при спробі її незаконного вивезення за межі України виявили працівники Чернігівської митниці спільно з прикордонниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби України, ікону «Смоленської Божої Матері з Христом» у футлярі виявили під час огляду салону автомобіля у багажному відділенні. Вона була загорнута у ковдру. Ікона написана маслом, має розмір 215х330 мм, оклад з фольги у вигляді квітів. Дерев’яний футляр на зворотному боці має напис «1805». Виявлена ікона може представляти культурну та історичну цінність.

Цей предмет релігійного культу намагався вивезти за межі України житель Санкт-Петербурга, скориставшись смугою спрощеного контролю пункту пропуску «Нові Яриловичі» на українсько-білоруському кордоні. Тим самим підтверджуючи, що не переміщує заборонених до переміщення товарів або таких, що мають обмеження. Громадянин здійснив декларування старовинної ікони тільки після того, як автомобіль був переміщений до смуги поглибленого огляду. Жодних документів, у тому числі й свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, громадянин не пред’явив.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 339 Митного кодексу України. Затриману ікону передано на експертизу та вилучено до рішення суду.