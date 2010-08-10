Хто відповідає за нецензурну образу українського парламенту (фото)

Відповідальним за нецензурну характеристику українського парламенту на пошуковику Google є власник сайту – компанія Google Inc (США).

Так прокоментували УНІАН у компанії “Гоу Огле” той факт, що впродовж 4-5 серпня при спробах знайти в пошуковій системі Google сервер Верховної Ради України виводилася нецензурна фраза.

Як повідомив прес-секретар компанії “Гоу Огле” М.АРАТОЗОВ, знущальні формулювання по відношенню до українського парламенту можна було знайти тільки при пошуку через Google, й при цьому Google Inc. не доклала зусиль до того, щоб оперативно вирішити ситуацію, що склалася, – перехід при пошуку сервера ВР на пошуковику Google на нецензурне висловлювання на адресу українського парламенту провисів більше 2 діб.

Він, повідомив, що, наприклад, у Китаї Google здійснює цензуру пошукової видачі в режимі реального часу.

«Тобто, при бажанні, у цієї компанії є ресурси й можливості фільтрувати пошук, і вона повністю відповідальна за те, що відбувається на своєму сайті», - зазначив М.АРАТОЗОВ.

За словами керуючого партнера юридичної компанії Jurimex (представляє інтереси “Гоу Огле” в судовому процесі з Google Inc.) Юрія КРАЙНЯКА, згідно з українським законодавством, відповідальність за розміщений на тому або іншому сайті контент несе власник сайту. Зокрема, така позиція була викладена Пленумом Верховного Суду України в пункті 12 своєї постанови від 27 лютого 2009 року, і ця ж позиція неодноразово підтверджувалася судовою практикою. Через технічні особливості функціонування Інтернет-ресурсів, можливістю розміщувати й видаляти ту або іншу інформацію з Інтернет-сайтів володіє лише власник сайту. Якщо говорити про сайт, розміщений за адресою google.com.ua, то його власником, згідно з базою даних whois, є компанія Google Inc.

Довідка УНІАН. Компанія “Гоу Огле” створена в 2007 році й спеціалізується на інформаційних технологіях, зокрема, організації соціальних сервісів. За даними прес-служби компанії, вона належить британським інвесторам.