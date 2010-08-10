Маршрутка врізалася в КамАЗ: загинула 22-річна дівчина (фото)

Сьогодні в Донецькій області в результаті зіткнення маршрутного таксі з «КамАЗом» загинула 22-річна дівчина і 12 осіб одержали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Управління ДАІ у Донецькій області Олександр ЗУБЕНКО.

За його словами, ДТП сталося сьогодні опівдні на автотрасі Слов`янськ – Донецьк - Маріуполь, за 2 кілометри від селища Кам`янка.

«Сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса з автомобілем «КамАЗ», який рухався у попутному напрямі. Удар припав на задню частину причепа «КамАЗу», після чого мікроавтобус відкинуло на узбіччя», - сказав О.ЗУБЕНКО.

Мікроавтобус рухався за маршрутом «Щурово - Донецьк». У момент ДТП у салоні мікроавтобусу перебували 17 пасажирів і водій.

Проводиться розслідування і з’ясовуються причини дорожньо-транспортної події.