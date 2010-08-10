Путін взяв участь у гасінні лісових пожеж

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, який прибув з робочою поїздкою до Рязанської області, взяв участь у гасінні лісових пожеж з борту протипожежного літака-амфібії Бе-200

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, під час півгодинного польоту російський прем`єр зайняв місце другого пілота у кабіні літака і керував як забором води у річці Ока, так і її скиданням на ліси, що горять, в околицях Рязані.

Всього літак виконав два забори води і два скидання на осередки пожеж по 12 тонн води кожен. В результаті два осередки лісових пожеж були погашено.