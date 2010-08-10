Лужков: місця на кладовищах слід надавати в тимчасове користування

Мер Москви Юрій Лужков пропонує законодавчо встановити, що земля на кладовищах надається лише в тимчасове користування - доки за могилою доглядають.

"У зарубіжному законодавстві земля (на кладовищах) видається в оренду на 15-20 років. Договір пролонгується доти, доки за могилою доглядають. Якщо за нею не доглядають, це місце переходить муніципалітету. У нас такої норми в законах немає", - наводить слова Лужков на засіданні уряду міста РІА "Новости".

Місця на московських кладовищах давно стали "дефіцитним" товаром, особливо якщо йдеться про старовинні кладовища. У місті дедалі частіші випадки, коли залишені могили передають під нові поховання, причому не завжди офіційно.

У свою чергу мерія Москви неодноразово висловлювала намір розширити список столичних кладовищ за рахунок підмосковних земель.