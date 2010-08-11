Починається прийом заяв на укладення шлюбу в “день трьох десяток"
00:35, 11 серпня 2010Разное
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10 жовтня 2010 року
У Москві починається прийом заяв на укладення шлюбу в “день трьох десяток" 10 жовтня 2010 року, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
За інформацією Управління ЗАГС Москви, 10 жовтня 2010 року припало на неділю, вихідний день. Проте з огляду на численні звернення громадян, які хочуть укласти шлюб саме цього дня, Управління ухвалило зробити день робочими в кількох районних загсах.
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