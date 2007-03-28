Кримські водолази знайшли біля пірсу бомбу
08:56, 28 березня 2007Разное
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На глибині 4 метри
У Сакському районі АР Крим на озері Донузлав на території порту коси "Південна" водолазами Євпаторійського міського управління Головного управління МНС в АР Крим, біля пірсу у воді на глибині 4 м, виявлена фугасна авіаційна бомба (ФАБ-100).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, роботи з підйому та знешкодженню планується провести 30 березня.
Всього за добу на території країни виявлено 39 боєприпасів, а саме: авіабомбу, 29 артилерійських снарядів, 8 мін та гранату часів Великої Вітчизняної війни.
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