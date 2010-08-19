Про вибори і стахановський рух. Дві загадки дорослим хлопчикам і дівчаткам

Любі дорослі хлоп`ята та дівчата! Загадаю я вам дві загадочки про цікаве наше життя.

Загадка перша

Серпень... Ранок, але вже +32 в тіні... На в`їзді до Києва з боку Нових Петрівців та Вишгорода – багатокілометрова “тягучка” зі швидкістю 5 км/год – з вантажівок, легкових авто та маршруток і автобусів з людьми, що проживають у передмісті, або тих, що втікли на ніч з асфальтового міста ближче до землі, води й лісу, а зараз намагаються дістатися на роботу до столиці. Машин багато, а рух до Києва тільки по одній смузі, та ще й зі з`їздами з смуги на смугу, бо ж Україна ремонтує дорогу САМОМУ... Сонце ледь проглядає крізь пелену з випарів, диму тліючого торфу та матюків очманілих від спеки та задухи людей. Аж ось – на рекламному щиті над дорогою – жінка з заплетеною косою, умовляє, що партій багато, а “Батьківщина” – одна...

Перша загадка: Якби вибори в місцеві ради були 31 серпня, за яку з партій проголосували б виборці північної частини Київської області та Києва?

Варіанти відповіді:

а) за прогресивних вітренківців;

б) народних литвинівців;

в) партію любителів пива...

Загадка друга

Кабмін України з метою надання трохи “совковості” тому печерному капіталізму, що побудовано і його молитвами в нашій країні, створив організаційний комітет зі святкуванню 75-річчя стахановського руху в СРСР та затвердив план заходів з відзначення Дня партизанської слави, при цьому доручив Мінпраці, МОЗ, Держкомветеранів, а також органам місцевої влади вивчити стан соціально-побутового забезпечення й медичного обслуговування колишніх партизанів, підпільників і вдів загиблих, їхніх повсякденних потреб і т.д.

Отже: найбільший відгук підтримати знамено стахановського руху в незалежній Україні почин знайде в “трудових” колективах (далі варіанти):

а) покоївок, кухарів, садівників, камердинерів, водіїв у палацах українських олігархів;

б) заляканих робітників та офісного планктону підприємств тих же олігархів;

в) повій з Великої Окружної...

Ще запитання: щоб охопити піклуванням якомога більшу кількість колишніх партизанів, підпільників та вдів загиблих, треба піти на:

а) Лісове кладовище в Києві;

б) Личаківський цвинтар у Львові;

в) кладовище “Гостра могила” в Луганську...

Любі хлопчики та дівчатка, пишіть мені, усім, хто правильно відповість – подаруночки від мене.