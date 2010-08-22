Над квітковими вишиванками три тижні працювали 300 майстрів

21 вересня у Києві на території Печерського ландшафтного парку урочисто відкрито 55-ту щорічну міську виставку квітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, виставку відвідав в. о. голови КМДА Олександр ПОПОВ, який зі сцени «Співочого поля» урочисто привітав присутніх із відкриттям виставки та з 19-ю річницею Незалежності України.

«Сьогодні на виставці мене найбільше вразили творчий потенціал і професіоналізм людей, які створювали квіткові композиції, адже в кожну з них закладено глибоку національну ідею. Як на мене, ідея ця – об’єднання України, адже вишитий рушник символізує автентичність та патріотичний дух кожного з регіонів держави», – поділився враженнями виконувач обов’язки мера.

За словами генерального директора КО «Київзеленбуд» Ярослава МАКАРЧУКА, над неповторними квітковими вишиванками три тижні працювали 300 майстрів. За цей час у кожній з композицій вони висадили від 100 до 300 тисяч квітів. Для кожного візерунку використано по півсотні сортів рослин різних кольорів. Середня вартість однієї пахучої композиції складає 300 тисяч гривень. Загалом на виготовлення усіх композицій цьогорічної виставки витрачено близько 3 млн. грн.

«Виставка квітів – досить дороговартісний проект, тож аби частково компенсувати районним підприємствам зелених насаджень їх витрати, було прийнято рішення встановити символічну плату за вхід. Таким чином, усі отримані від продажу квитків кошти будуть спрямовані на утримання і розвиток зелених зон міста», – зауважив О.ПОПОВ.

Родзинкою ювілейної виставки став конкурс на кращу квіткову композицію, призовий фонд якого складає 300 тисяч гривень. Голосування серед учасників відбуватиметься через книгу відгуків і пропозицій, де відвідувачі залишатимуть свої враження про композиції, які їм найбільше сподобалися.

Цьогорічна виставка квітів має назву «Ріка вишиванок». Кожен з учасників виставки створив клумбу з квітковою скульптурою, спираючись на історичні традиції вишивання рушників різних регіонів України у різні часи. На виставці можна побачити скульптурну квіткову композицію у вигляді двох величезних килимів, на яких зображена сцена з життя в українському селі, або національний святковий Великодній стіл, та навіть весільну композицію. Кожна з композицій відображає патріотизм і автентичність українського народу.

Підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців відбудеться 24 серпня. Окрім відвідувачів виставки, експонати буде оцінювати спеціально створена комісія, до якої увійшли кваліфіковані спеціалісти із ландшафтного мистецтва.

Нагадаємо, виставка квітів традиційно триватиме до 1 вересня.