Мікроавтобус ударив КамАз: 1 людина загинула, 9 постраждали

У Миколаївській області в дорожньо-транспортній пригоді 1 людина загинула та 9 осіб, з яких 4 дитини (2000-2005 років народження), постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ДТП сталося вчора поблизу села Мигія Первомайського району. Під час руху в попутному напрямку водій приватного мікроавтобусу „IVEKO” (перевозив 12 пасажирів) допустив зіткнення з причепом вантажного автомобіля „КАМАЗ” .

Постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до центральної лікарні м. Первомайськ.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Миколаївській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 104 дорожньо-транспортні події, в яких загинуло 11 осіб та 152 – травмовано.