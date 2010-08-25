Янукович будуватиме сонячну електростанцію
Де буде розташована - невідомо
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вже цього року в Україні буде введена в експлуатацію одна з найбільших у Європі електростанцій, яка використовуватиме енергію сонця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на засіданні Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Києві.
Водночас глава держави не уточнив, де ця електростанція буде розташована.
«А завод з виготовлення сонячних батарей буде відкритий вже у вересні», - також повідомив В.ЯНУКОВИЧ.
Як підкреслив Президент, введення в експлуатацію електростанцій, які використовують альтернативні джерела енергії, зокрема, вітер і сонце, є важливими заходами у рамках реалізації національних проектів з метою економічного розвитку України та проведення в державі масштабних реформ.