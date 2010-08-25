Янукович і Медведєв проведуть зустріч, присвячену автопробігу

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ 17 вересня проведуть зустріч у м. Шостка Сумської області.

Про це йшлося сьогодні у Києві під час українсько-російських політичних консультацій між Міністерствами закордонних справ України та РФ, повідомили УНІАН у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

Зустріч глав держав буде присвячена автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ, додали в МЗС.

Загалом, йдеться у повідомленні, під час політичних консультацій було із задоволенням констатовано, що на сучасному етапі українсько-російські відносини розвиваються в дусі рівноправного стратегічного партнерства. За останні місяці спільними зусиллями вдалося відновити атмосферу взаємної довіри у міждержавних контактах. На якісно новий рівень вийшов діалог між Україною та Росією: станом на серпень 2010 року сторонами проведено понад 20 зустрічей високого рівня, підписано 21 двосторонній документ. Двосторонній товарообіг практично досяг докризового рівня.

У контексті необхідності підтримання високої динаміки українсько-російських контактів узгоджено графік двосторонніх заходів до кінця поточного року. Зокрема, йшлося також про Українсько-Російський економічний форум під патронатом Президентів (жовтень ц.р., м. Геленджик), Четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням В.ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА (листопад ц.р., м. Москва), сьоме засідання Комітету з економічного співробітництва Міждержавної комісії під головуванням глав урядів України та РФ (жовтень ц.р., м. Київ), четверте засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Міждержавної комісії (15 вересня ц.р., м. Москва) та інші заходи, поінформували в МЗС.

Сторони підтвердили свою налаштованість на продовження роботи над проектом Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства, покликаної зафіксувати взаємне прагнення вивести міждержавні відносини на якісно новий рівень. Домовлено обговорити стан підготовки цього документа на найближчому засіданні Підкомітету з міжнародного співробітництва у вересні ц.р. у м. Москва.

Під час розгляду актуальних питань, пов’язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, було констатовано наявність позитивної динаміки в імплементації домовленостей, досягнутих на найвищому рівні 21 квітня 2010 року. За даними МЗС, підтверджено взаємну зацікавленість у подальшій активізації роботи з удосконалення договірно-правової бази, що регламентує перебування російського флоту на українській території. Розглянуто перспективи розширення участі російської сторони у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополь та інших населених пунктів, у яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту РФ. Домовлено, що наступне засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України пройде у грудні ц.р.

Крім того, у зв’язку з набуттям чинності 29 липня ц.р. Угодою між Україною та Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону сторони обговорили наступні практичні кроки з формування Спільної демаркаційної комісії та початку відповідних робіт на міждержавному кордоні.

Сторони висловили взаємну готовність до активізації переговорного процесу з розмежування Азовського та Чорного морів. Українська сторона підтвердила свою позицію щодо необхідності розмежування Керченської протоки. Досягнуто домовленості продовжити двосторонні консультації з метою вироблення взаємоприйнятного розв’язання цих питань та підготовки до підписання відповідних міждержавних документів.

Обговорено і перспективи взаємодії України та Росії у консульській та культурно-гуманітарній сферах.

Серед комплексу міжнародних питань особливу увагу приділено проблематиці Придністровського врегулювання. Підтверджено прагнення сторін, зафіксоване у Спільній заяві Президентів України та Росії від 17 травня 2010 року, всебічно сприяти врегулюванню придністровського конфлікту на основі дотримання територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова.

Сторони обмінялися думками стосовно перспектив співробітництва у рамках ООН, СНД, ОБСЄ, РЄ, інших міжнародних організацій та форумів, а також низки актуальних міжнародних та регіональних проблем.

Також досягнуто домовленості продовжити на регулярній основі консультації між зовнішньополітичними відомствами України та Росії з метою забезпечення ефективної координації зусиль у вирішенні завдань двостороннього співробітництва. Наступний раунд консультацій пройде навесні 2011 року в Москві.