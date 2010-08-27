У Вінниці з вікна 8-го поверху випав чотирирічний хлопчик.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Нещасний випадок стався по вул. Скалецького. За даними служби “103”, обставини, за яких випав хлопчик, невідомі.

Внаслідок падіння він отримав чисельні травми, від яких помер в реанімації лікарні ім. Пирогова.

Слідство проводить Ленінський райвідділ міліції.