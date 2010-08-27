З вікна 8-го поверху випав чотирирічний хлопчик
19:00, 27 серпня 2010Разное
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Трагедія у Вінниці
У Вінниці з вікна 8-го поверху випав чотирирічний хлопчик.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Нещасний випадок стався по вул. Скалецького. За даними служби “103”, обставини, за яких випав хлопчик, невідомі.
Внаслідок падіння він отримав чисельні травми, від яких помер в реанімації лікарні ім. Пирогова.
Слідство проводить Ленінський райвідділ міліції.
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