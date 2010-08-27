СБУ стверджує, що не викрадала доньку грузинського олігарха

У Службі безпеки України заперечують причетність до інциденту в міжнародному аеропорту "Бориспіль" з донькою грузинського олігарха Вано ЧХАРТІШВІЛІ Натією.

Про це УНІАН заявила керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що нібито співробітники спецслужби причетні до викрадання громадянки Грузії.

"СБУ не має жодного стосунку до цього інциденту", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Разом з тим, у Центрі громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області УНІАН повідомили, що в міліцію надійшла заява від начальника крайової поліції грузинського регіону Шіда Картлі Давіда ТАБУЦАДЗЕ про інцидент у "Борисполі" з донькою грузинського олігарха, але вона переадресована в інші відомства, які мають змогу розслідувати інциденти в режимних зонах.

"19 серпня надійшла заява про інцидент від Давіда ТАБУЦАДЗЕ, але вона була переадресована в інші відомства, які мають можливість займатися розслідуванням таких інцидентів", - відзначили в ЦГЗ.

У главку пояснили, що заява переадресована, оскільки міліція не має змоги працювати в режимних зонах, до яких відноситься аеропорт "Бориспіль", там уповноважені працювати Державна прикордонна служба, Державна митна служба і Служби безпеки України.

Сьогодні «Українська правда» повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" була викрадена донька грузинського олігарха В.ЧХАРТІШВІЛІ Натія. Причетними до цього інциденту називалися співробітники СБУ й охоронці народного депутата Блоку Юлії Тимошенко Таріела ВАСАДЗЕ.

Згідно з інформацією УП, дівчину викрали біля літака Київ-Тбілісі, на який вона збиралася сісти разом зі своїм женихом Д.ТАБУЦАДЗЕ. До Грузії вони прямувала, аби вступити в шлюб. За даними видання, одруженню вирішив перешкодити батько дівчини, який втік з Грузії до Лондона, оскільки підозрюється в скоєнні економічних злочинів.

Крім того, до Н.ЧХАРТІШВІЛІ не допустили Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Грігола КАТАМАДЗЕ, на ім`я якого надійшла заява Д.ТАБУЦАДЗЕ про затримання його нареченої в аеропорту. За інформацією УП, такі заяви він направив також у прокуратуру і міліцію Київської області.