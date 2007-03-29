Рівненська міськрада вимагає відставки Табачника

Рівненська міськрада вимагає відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві щодо захисту української мови, яку підтримали 42 депутати з 52-х, що брали участь у сесії міськради.

Заяву від імені фракції Української народної партії озвучила на сесії Рівнеради депутат Тетяна РЕДЮК. Депутати закликають уряд виділяти кошти на розвиток української мови та перевести навчальні заклади на викладання предметів державною мовою.

У заяві також міститься вимога звільнити Д.ТАБАЧНИКА. Т.РЕДЮК пояснила цю вимогу тим, що він зневажливо висловився про українську мову та українську інтелігенцію у минулорічних інтерв’ю деяким виданням.

У заяві також сказано, що антиукраїнські сили паплюжать та зневажають українську мову, а одним з виразників такої позиції є віце-прем’єр-міністр Д.ТАБАЧНИК.