У Запорізькій області водій із Росії відкусив інспектору ДАІ пальця

У Запорізькій області водій-порушник відкусив інспектору ДАІ фалангу пальця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Інцидент стався днями на автошляху Харків-Сімферополь поблизу села Каменське Василевського району Запорізької області. Інспектор зупинив автомобіль “Lexus”, що рухався з боку Сімферополя у напрямку Запоріжжя із значним перевищенням швидкості - вимірювач “Радіс” зафіксував швидкість 197 км/год.

Після зупинки транспортного засобу правоохоронець підійшов до водія, відрекомендувався та попросив передати документи для перевірки. Одночасно він пояснив причину зупинки автомобіля та повідомив, що складає адміністративний протокол за порушення Правил дорожнього руху. Натомість водій раптово схопив інспектора за руку й відкусив фалангу пальця, стверджують в ДАІ.

За фактом травмування працівника ДАІ проведено службове розслідування, матеріали якого направлено до прокуратури. Інспектора визнано потерпілим. Проти водія, громадянина Російської Федерації, 1962 року народження, порушено кримінальну справу.

Триває розслідування.