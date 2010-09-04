У Павлограді під час пожежі в житловому будинку загинуло двоє людей

Вчора у У Павлограді Дніпропетровської області під час пожежі в житловому будинку загинуло дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, пожежа сталася вчора о 01 год. 15 хв. в м. Павлоград на вул. Поштова, 8, у двохповерховому, чотирнадцяти-квартирному житловому будинку. Вогнем знищено домашнє майно та перекриття в квартирах на площі 302 м кв. О 05 год. 10 хв. п’ятьма відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.