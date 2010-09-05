Найдовша весільна фата на 50 м довша за минулорічну
21:57, 05 вересня 2010Разное
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Фестиваль наречених у Хмельницькому
У Хмельницькому учасниці щорічного фестивалю наречених представили найдовшу в Україні весільну фату – її розмір 157 метрів.
Як передає кореспондент УНІАН, дійство відбулося на "Алеї закоханих" в обласному центрі. Тут хмельничанки демонстрували весільні сукні, виготовлені дизайнерами та кравцями Поділля. Кожній нареченій організатори вручили сертифікат про участь у фестивалі.
Після цього пройшов парад наречених. Понад півтори сотні дівчат у весільних сукнях дефілювали Соборною та Проскурівською вулицями до кінотеатру ім. Тараса Шевченка.
Довідка УНІАН. У 2009 році хмельницькі наречені демонстрували фату 107-метрової довжини.
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