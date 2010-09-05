Найдовша весільна фата на 50 м довша за минулорічну

У Хмельницькому учасниці щорічного фестивалю наречених представили найдовшу в Україні весільну фату – її розмір 157 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, дійство відбулося на "Алеї закоханих" в обласному центрі. Тут хмельничанки демонстрували весільні сукні, виготовлені дизайнерами та кравцями Поділля. Кожній нареченій організатори вручили сертифікат про участь у фестивалі.

Після цього пройшов парад наречених. Понад півтори сотні дівчат у весільних сукнях дефілювали Соборною та Проскурівською вулицями до кінотеатру ім. Тараса Шевченка.

Довідка УНІАН. У 2009 році хмельницькі наречені демонстрували фату 107-метрової довжини.