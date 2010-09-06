"Чорна Вдова" встановила рекорд (фото)
08:16, 06 вересня 2010Разное
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З`ївши 181 куряче крильце за 12 хвилин
|Переможниця - в центрі
Чорна Вдова, яка вже кілька років входить до міжнародної Федерації з швидкісного поїдання, свого часу встановлювала рекорди з хот-догів, сардельок і запеченого сиру.
Вона неодноразово вигравала змагання з швидкісного поїдання, забираючи призові місця у представників сильної статі, за що і отримала своє псевдо. Але цього разу Соня відтіснила на друге місце жінку - всесвітньо відому ненажеру Джой Честнат, якій вдалося поглинути "тільки" 2,06 кілограма крилець, тоді як Чорна Вдова змогла розправитися з 2,2 кілограма.
Переможниця, яка сама важить 45 кілограмів, запевняє, що так і не наїлася під час змагання, і їй довелося підкріпитися ще 20 крильцями по закінченні турніру.
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