"Чорна Вдова" встановила рекорд (фото)

43-річна Соня Томас на прізвисько "Чорна Вдова" встановила новий національний рекорд на фестивалі курячих крилець в США, проковтнувши за 12 хвилин 181 підсмажене крильце, повідомляє Associated Press.

Чорна Вдова, яка вже кілька років входить до міжнародної Федерації з швидкісного поїдання, свого часу встановлювала рекорди з хот-догів, сардельок і запеченого сиру.

Вона неодноразово вигравала змагання з швидкісного поїдання, забираючи призові місця у представників сильної статі, за що і отримала своє псевдо. Але цього разу Соня відтіснила на друге місце жінку - всесвітньо відому ненажеру Джой Честнат, якій вдалося поглинути "тільки" 2,06 кілограма крилець, тоді як Чорна Вдова змогла розправитися з 2,2 кілограма.

Переможниця, яка сама важить 45 кілограмів, запевняє, що так і не наїлася під час змагання, і їй довелося підкріпитися ще 20 крильцями по закінченні турніру.