Переможець конкурсу «Краще житло України - 2009» дасть прес-конференцію

8 вересня , о 12:00, на території ЖК «Паркове Місто», вул. Вишгородська, 45, відбудеться прес-конференція, присвячена нагородженю ЖК «Паркове Місто» , як переможця конкурсу «Кращі будинки та споруди, збудовані та введені в експлуатацію в Україні у 2009 році».

В статусі почесних гостей та спікерів заходу запрошені:

Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України,

Ніконов Ігор (президент компанії «К.А.Н. Девелопмент»),

Андріюк Віталій (представник компанії «UDP»).

Під час прес-конференції будуть обговорені питання стану ринку нерухомості України сьогодні , а також надані прогнози його розвитку найближчим часом .

В рамках прес-конференції заплановано відвідування введеної в експлуатацію першої черги ЖК «Паркове Місто», а також другої черги проекту, яка ще будується.

Конкурс відбувався під егідою Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. За результатами оцінювання експертів, перша черга ЖК «Паркове Місто» отримала найвищу нагороду, диплом першого ступеня в номінації «Житлове будівництво».

Відповідними дипломами нагороджені :

§ «К.А.Н. Девелопмент» - генеральний підрядник та девелопер проекту;

§ «Ukrainian Development Partners» («UDP») – замовник будівництва;

§ «Архіматика» - архітектурне бюро, розробник проекту.

Після офіційної частини заходу - святковий фуршет.

Попередня акредитація обов`язкова. З питань акредитації звертатися за телефоном :

+380 (67) 906 66 33, Олександр

www.parkovemisto.com.ua