Азаров ще сильніше заплутав з податком на нерухомість

У неділю ввечері прем`єр-міністр Микола Азаров з`явився в ефірах одразу двох провідних вітчизняних телеканалів – спочатку ICTV, а потім «Інтеру». У підсумкових інформаційних програмах обох каналів він з гордістю розповідав, наскільки гарним вийшов допрацьований варіант проекту Податкового кодексу, підготовлений Кабміном для остаточного затвердження Верховною Радою вже найближчим часом.

І лише одна сумна обставина гнітила і навіть, можна сказати, обурювала з цього приводу Миколу Яновича, про що він не забув повідомити в своїх інтерв`ю також обом телеканалам – це підступи якихось, не названих ним конкретно, недоброзичливців. Які розпускають всілякі брехливі чутки щодо, зокрема, норм запропонованого в Податковому кодексі податку на нерухомість.

«Водночас ми готові – я говорив вчора на прес-конференції – до абсолютно необгрунтованої критики, яка вже почала звучати, і звучить, і звучатиме, - з обуренням зазначив пан Азаров в інтерв`ю каналу ICTV. – Гірше, коли абсолютна брехня використовується при критиці положень. Коли говорять, що ось квартири площею більше 40 метрів будуть оподатковуватися. Та не будуть такі квартири оподатковуватися – немає такої норми!».

«Розповідають, що нібито всі власники квартир понад 40 квадратних метрів платитимуть податок на нерухомість. Це – абсолютна неправда! Оскільки норми Податкового кодексу передбачають введення такої ставки понад 100 квадратних метрів у місті – житлова площа обкладається, і понад 200 квадратних метрів на селі», - теж обурено уточнив глава уряду в інтерв`ю «Інтеру».

Отже, з наведених висловів Азарова стає зрозуміло, що не оподатковуватимуться як нерухомість квартири площею до 100 кв.м у місті і до 200 кв.м – у селі. Проте, як також випливає із слів прем`єр-міністра, якісь злостивці ширять неправдиві чутки про те, що обкладатися даним податком будуть нібито квартири городян з площею вище 40 кв.м.

Звичайно, різниця між 100 і 40 квадратними метрами дуже велика, але хто ж подає в народ інформацію, що так розбурхує українців? Ті, хто не знає ще відповіді на це питання, вона може здатися вельми дивоною. Джерелом «абсолютної брехні», як висловився Микола Азаров, є ніхто інший, як один з безпосередніх його підлеглих – віце-прем`єр Борис Колесников.

Річ у тому, що наприкінці серпня Борис Вікторович також захотів десь у ЗМІ презентувати у вигідному світлі урядовий проект Податкового кодексу, і він дав інтерв`ю виданню “Дзеркало тижня”, в якому заявив про норми податку на нерухомість буквально таке:

«Робоча модель податку на нерухомість на сьогоднішній день така: 40 кв. метрів на людину не оподатковуються. У нас не так багато сімей з трьох чоловік, чия квартира більше 120 кв.м. На будь-який зайвий метр — 10 грн. податку. Це м`яка ставка. Треба звикнути до того, що зайві метри доведеться оплачувати окремо від комунальних платежів. Звичайно, цей податок непорівнянний з цінами на квартири, особливо в Києві. Проте якийсь перехідний період повинен бути. Що стосується сільської місцевості, то якщо у вас будинок до 200 кв. м, то ви не платите нічого. А понад це — 10 грн. за кожен метр раз на рік». Навряд чи хтось сперечатиметься, що з такої інформації Колесникова логічно зробити висновок: самотні люди, які живуть у квартирах площею більше 40 кв.м таки будуть платниками податку на нерухомість. А в Україні чимало самотніх громадян, які живуть, наприклад, в двокімнатних квартирах з площею понад 40 кв.м. – в першу чергу, це пенсіонери.

Природньо, що після публікації цього інтерв`ю Бориса Колесникова у суботу, 28 серпня, журналісти, експерти й політики заходилися вельми живо обговорювати цю інформацію. І, звичайно, неможливо собі уявити, щоб віце-прем`єр відкрито оголошував у ЗМІ про норму в 40 кв. м, як про мінімальну неоподатковувану площу міських квартир, потім вся країна активно її обговорювала, а прем`єр-міністр нічого про це не знав. Ні, в таке важко повірити. А отже, Микола Янович лише вдає, що нічого не знає або не розуміє.

Можна припустити, що насправді ситуація виглядає так. В уряді спочатку вирішили оподатковувати як нерухомість квартири в місті площею понад 40 кв.м. на одного проживальця. Про це Колесников і доповів чесно «Дзеркалу тижня». Проте після публікації його інтерв`ю піднявся великий шум, який сильно налякав керівників уряду.

Там швиденько знайшли вихід, і на засіданні Кабміну 3 вересня прем’єр Азаров повідомив: «Пропонується запровадити податок на нерухомість. Це норма м`яка, вона вводиться за наявності житлової площі більше 100 квадратних метрів у місті і понад 200 квадратних метрів у селі». При цьому Микола Яновіч не став тоді говорити ні про інші параметри, нещодавно оголошені Колесниковим, ні про «необгрунтовану критику» про норму в 40 кв.м від недоброзичливців нинішнього Кабміну.

Проте такої заяви здалося, мабуть, мало, тому в недільних інтерв`ю двом телеканалам Азаров вирішив піти ще далі, остаточно перевернувши все догори ногами. Він не тільки не став виправдовуватися за оприлюднену Колесниковим інформацію про оподаткування квартир площею понад 40 кв. м, а ще й звинуватив опонентів уряду в свідомій дезинформації з даного питання.

Вийшло, звісно, дуже непривабливо – спочатку самі в уряді «намутили» з цим податком на нерухомість, а потім ще і вирішили провину за свої прорахунки скинути на плечі опонентів. Причому, що цікаво, в недільному інтерв`ю канал ICTV прем`єр-міністр повідомив, що за «зайвий» квадратний метр громадяни платитимуть лише 5 гривень, тоді як Колесников говорив про 10. Подумати, що Азаров просто обмовився, вельми складно, оскільки він виступав не в прямому ефірі, а транслювався відеозапис раніше взятого інтерв`ю. Тому зараз журналісти напевно почнуть коментувати «нову» ставку податку і, можливо, звинуватять Азарова в бажанні поберегти власників великих квартир, а він потім знову розповідатиме про «необгрунтовану критику» з боку якихось ворогів?

До речі, похваливши в неділю допрацьований проект Податкового кодексу за передбачені в ньому скорочення кількості податків і зменшення податкових ставок, Микола Азаров заявив, що лібералізація податкового законодавства дасть змогу залучити в українську економіку як зовнішні, так і внутрішні інвестиції. «Ми сподіваємося на приток зовнішніх інвестицій і на мобілізацію внутрішніх інвестицій, які нині перебувають у тіні», - сказав, зокрема, він в інтерв`ю телеканалу ICTV.

Проте висловимо великі сумніви з даного приводу. Ніяке зниження ставок податків і інша лібералізація податкового законодавства не залучать до України інвесторів, поки тут, по-перше, існує така широкомасштабна корупція, а по-друге, поки високопоставлені урядовці не розучаться брехати з будь-якого приводу, як це, зокрема, мало місце в даному випадку навколо норм по податку на нерухомість.

Ігор Котович