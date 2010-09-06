Кабмін вирішив відсвяткувати політ Гагаріна
21:36, 06 вересня 2010Разное
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Утворено оргкомітет
Кабінет міністрів України утворив на чолі з генеральним директором НКАУ Юрієм АЛЕКСЄЄВИМ організаційний комітет з підготовки та відзначення 50-річчя від дня польоту в космос першої людини - Юрія Олексійовича Гагаріна.
Текст відповідного розпорядження № 1759-р від 2 вересня 2010 року розміщено на Урядовому порталі.
Уряд доручив оргкомітетові розробити і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 50-річчя від дня польоту Ю.Гагаріна.
Як відомо, перший політ в космос здійснив Юрій Гагарін 12 квітня 1961 року.
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