Кабмін вирішив відсвяткувати політ Гагаріна

Кабінет міністрів України утворив на чолі з генеральним директором НКАУ Юрієм АЛЕКСЄЄВИМ організаційний комітет з підготовки та відзначення 50-річчя від дня польоту в космос першої людини - Юрія Олексійовича Гагаріна.

Текст відповідного розпорядження № 1759-р від 2 вересня 2010 року розміщено на Урядовому порталі.

Уряд доручив оргкомітетові розробити і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 50-річчя від дня польоту Ю.Гагаріна.

Як відомо, перший політ в космос здійснив Юрій Гагарін 12 квітня 1961 року.