На Кіровоградщині та Полтавщині під час полювання один мисливець загинув, троє отримали поранення.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області, двоє місцевих жителів Маловисківського району полювали на пернатих, перебуваючи у човні посеред ставу. Через деякий час один з мисливців помітив качок та здійснив по них постріл. Налякані птахи злетіли в повітря, тому чоловік прицілився вгору. Але у момент пострілу його напарник, який до того сидів у передній частині човна, раптом піднявся, в результаті чого отримав вогнепальне поранення в голову.

Постраждалий, 1978 року народження, у тяжкому стані був доставлений до реанімаційного відділення Кіровоградської обласної лікарні.

У ході проведення перевірки встановлено, що чоловіки мали всі необхідні дозволи на мисливську вогнепальну зброю, а перед початком полювання пройшли відповідний інструктаж.

На даний час вирішується питання про порушення за даним фактом кримінальної справи.

У Полтавській області нещасний випадок під час полювання стався 5 вересня. В районі Дніпродзержинського водосховища на пернату дичину полювали декілька чоловік з Дніпропетровської області.

«Вони стріляли в дичину з човна. Вона перекинулася, і один з мисливців потонув», - повідомив журналістам начальник Управління з питань з питань надзвичайних ситуацій Михайло АНДРУСЕНКО.

Пошуки тіла у воді ще продовжуються.

Також начальник відділу у зв’язках з громадськістю ГУ МВС в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ повідомив, що 4 вересня в лікарню Кременчука з вогнепальним дробовим пораненням був доставлений 54-річний житель Кременчука. Поранення чоловік отримав, випадково вистріливши з власної мисливської рушниці поблизу села Святилівка Глобінського району.

Також 4 вересня 39-річний житель міста Бориспіль Київській області, полюючи в Лубенському районі, випадково натиснув на спусковий гачок рушниці, внаслідок чого отримав вогнепальне поранення лівої частини голови. Мисливець госпіталізований.