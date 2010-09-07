У старій хаті поліцая знайшли гранату та набої

На Чернігівщині чоловік виявив боєприпаси на горищі власного будинку. Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління МНС в області Євген ДУБИНА.

За його інформацією, чоловік на горищі власного будинку розбирав димохід печі та натрапив на ручну гранату, запали до неї і набої до стрілецької зброї часів Великої Вітчизняної війни.

Родина зі Славутича близько двох років тому в с.Дніпровське Чернігівського району придбала садибу під дачу. Господар вирішив зайнятися будинком та переробити піч. А почав він з димоходу на горищі. Розбираючи його, у кількох сантиметрах від цегляної кладки чоловік натрапив на ручну гранату Ф-1. Ретельно оглянувши місце, власник знайшов ще 2 запали до ручних гранат та 23 набої до стрілецької зброї калібру 7,62 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Сторожили села розповідають, що колись у цьому будинку проживав чоловік, який у війну був поліцаєм.

Група піротехнічних робіт Головного облуправління МНС обстежить будинок і територію, після чого вибухонебезпечні предмети будуть знищені у спеціально відведеному місці.