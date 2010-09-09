Азаров вчить українську мову, але навіщо - не розуміє

Голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що його незнання української мови не впливає на його репутацію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні журналістам, відповідаючи на прохання назвати терміни, коли він вивчить українську мову і що він робить для цього.

«Роблю все можливе: читаю всі документи, накладаю всі резолюції, переписуюся, письмово вчуся, вчуся розмовляти, все роблю, що можливо. Я хотів би тільки запитати: а як це впливає на ефективність моєї діяльності як, ну скажімо, прем`єр-міністра?» - сказав М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на репліку журналіста про те, що знання державної мови впливає на репутацію прем`єр-міністра, М.АЗАРОВ сказав: «Моя репутація – це результат фінансово-економічної діяльності країни, результати роботи її промисловості, реформи, що проводиться, – ось де моя репутація. Щодня наша країна стає все міцнішою і більш упевненою. І це репутація нашої влади».