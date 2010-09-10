Американці намагалися вдочерити 15-річну дівчинку на Луганщині

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що усиновлення українських дітей не є «тіньовим бізнесом».

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профиль». О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що за останні півтора роки за участю прокурорів розглянуто 1 тис. 350 справ про усиновлення українських дітей іноземними громадянами.

Генеральний прокурор зазначив, що «не завжди позиції прокуратури і суду співпадають». Так, за цей період прокурорами через апеляцію було скасовано 19 незаконних судових рішень. Зокрема, за його даними, в Одеській області громадяни США намагалися усиновити неповнолітню дитину, роз`єднавши її з братом. У Луганській області американські громадяни з порушенням законодавства намагалися удочерити 15-річну дівчинку. В даному випадку, не роз`яснивши їй можливих правових наслідків, зокрема, неможливість подвійного громадянства.

«Щодо кримінальних справ, можливо, я когось розчарую, але у нас їх практично немає. У 2009 році було дві кримінальні справи, порушені за ст. 169 Кримінального кодексу України – трьох осіб засуджено до позбавлення волі (умовно) з випробувальним терміном», - сказав генпрокурор. «Я не можу говорити про незаконне усиновлення українських дітей як про «тіньовий бізнес» і, відповідно, про його корупційну складову. Можливо, є інформація, про яку не відомо вітчизняним правоохоронним органам. Але я керуюся конкретними фактами», - наголосив він.