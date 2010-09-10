Катерне сполучення "Керч-Кавказ" припинилося

Катерне сполучення "Керч - порт Кавказ" припинилося до квітня.

Як повідомляє Керченський міський портал, робота катера "Диспетчер Криштопа", що здійснював рейси між Керчю і портом Кавказ, припинена через його поламки. Днями катер зробив свій останній цього сезону рейс.

"Судно стало ламатися, і вирішили перевезення зупинити, знайти для цих цілей інше судно", - сказали фахівці морського вокзалу Керчі і додали, що відновлення катерного сполучення обов`язково відбудеться в квітні наступного року, оскільки економічно це підприємство виправдовує себе.

Згідно з проведеним опитуванням пасажирів, найбільш запитаними маршрутами стали б рейси на Анапу, повідомляє портал.

Катерне пасажирське сполучення між Україною і Росією було відновлене в липні 2010 р. Рейси здійснює російське судно "Диспетчер Криштопа", що вміщає до 70 пасажирів. Вартість квитка для дорослого пасажира - 75 грн.