Ушосте стартувало авторалі Prime Yalta Rally 2010

10 вересня з Набережної Ялти (АР Крим) вже вшосте стартувало авторалі Prime Yalta Rally 2010, яке є етапом Кубка Європи з авторалі, етапом чемпіонату України з ралі й Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття перегонів взяли участь голова Верховної Ради АР Крим Володимир КОНСТАНТИНОВ, президент Автомобільної федерації України, голова організаційного комітету Prime Yalta Rally Євген ЧЕРВОНЕНКО та інші офіційні особи.

Як відзначив на прес-конференції в Ялті Є.ЧЕРВОНЕНКО, сьогодні у Великій Ялті близько 100 тис. туристів, які приїхали подивитися перегони.

За його словами, в Prime Yalta Rally 2010 беруть участь 64 екіпажі професійних гонщиків із 14 країн. При цьому відбудеться європейський залік, в якому візьмуть участь 30 екіпажів, і український (34 екіпажі).

Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, що цього року на Prime Yalta Rally буде задіяна безпрецедентна кількість автомобілів безпеки – 14, а також 3 вертольоти.

«Рекламні бюджети компаній цього року впали в рази, але на бюджет перегонів це не вплинуло», - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО, який називає себе «ідейним натхненником і виконавцем» перегонів.

Церемонію урочистого нагородження переможців Prime Yalta Rally 2010 12 вересня відвідає Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ для того, щоб вручити переможцям в абсолютному заліку Кубок Президента.

Є.ЧЕРВОНЕНКО прогнозує, що вже в 2011 році Prime Yalta Rally стане етапом чемпіонату світу з ралі.

«Prime Yalta Rally тягне за собою весь автомобільний спорт. Перегони мають бути чемпіонатом світу, тому що Україна моя батьківщина.. Я зроблю все, щоб поки я ходжу по цій землі, тут був чемпіонат світу. Ми знайдемо компроміс з федерацією і з владою України щодо термінів, і зуміємо організувати наступного року чемпіонати світу», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект «Червоненко Racing» та інші.

Як повідомляв УНІАН, вперше Yalta Rally відбулося в 2005 році. Вже тоді в 2005 році організатори Yalta Rally поставили собі на меті привезти до України Кубок Європи з ралі.

Задіявши на проведення перегонів кращі спортивні й рекламні сили, організатори добилися того, що в 2006 році трасі було присвоєно статус етапу Кубка Європи з одним із найбільш високих коефіцієнтів з класифікації Міжнародної автомобільної федерації, при цьому без дворічного випробувального терміну.