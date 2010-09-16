Янукович присвоїв Сівковичу звання "Заслужений юрист"

За вагомий особистий внесок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв віце-прем`єр-міністру України Володимиру СІВКОВИЧУ почесне звання «Заслужений юрист України». Текст відповідного указу від 16 вересня розміщено на офіційному сайті глави держави. Як йдеться в указі, високе звання В.СІВКОВИЧУ присвоєно за «вагомий особистий внесок у державне будівництво, формування та забезпечення реалізації державної оборонної, безпекової і правової політики, високу професійну майстерність”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter