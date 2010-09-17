100 років виповнилося найстарішому міліціонерові

На Вінниччині відзначили 100-річний ювілей найстаршого українського міліціонера Володимира БРОДСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС у Вінницькій області, у село Северинівку Тростянецького району привітати ювіляра приїхало керівництво облуправління на чолі з головним міліціонером області Валерієм НОНІКОМ.

«Готувався до свята я з великим хвилюванням, оскільки уперше в житті підписував вітальне поздоровлення людині, якій виповнилося 100 років», - сказав В.НОНІК.

З нагоди свята В.БРОДСЬКОМУ вручили Орден «За заслуги ІІІ ступеню» і Відзнаку МВС України «Закон і честь».

Також у Тростянецькому райвідділі міліції організували зустріч із ветеранами органів внутрішніх справ і святковий концерт на честь ювіляра. Місцеві школярі прочитали для ветеранів МВС свої вірші.

В.БРОДСЬКИЙ пройшов Велику Вітчизняну війну, служив у підрозділі СМЕРШ, а також 30 років життя віддав роботі в органах внутрішніх справ.

У ювіляра велика родина: дружина, разом з якою вони прожили 78 років, дочка, дві онучки і троє правнуків.