100 років виповнилося найстарішому міліціонерові
Ювілей відзначили на Вінниччині
На Вінниччині відзначили 100-річний ювілей найстаршого українського міліціонера Володимира БРОДСЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС у Вінницькій області, у село Северинівку Тростянецького району привітати ювіляра приїхало керівництво облуправління на чолі з головним міліціонером області Валерієм НОНІКОМ.
«Готувався до свята я з великим хвилюванням, оскільки уперше в житті підписував вітальне поздоровлення людині, якій виповнилося 100 років», - сказав В.НОНІК.
З нагоди свята В.БРОДСЬКОМУ вручили Орден «За заслуги ІІІ ступеню» і Відзнаку МВС України «Закон і честь».
Також у Тростянецькому райвідділі міліції організували зустріч із ветеранами органів внутрішніх справ і святковий концерт на честь ювіляра. Місцеві школярі прочитали для ветеранів МВС свої вірші.
В.БРОДСЬКИЙ пройшов Велику Вітчизняну війну, служив у підрозділі СМЕРШ, а також 30 років життя віддав роботі в органах внутрішніх справ.
У ювіляра велика родина: дружина, разом з якою вони прожили 78 років, дочка, дві онучки і троє правнуків.