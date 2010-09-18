Під Архангельськом локомотив врізався в пасажирський потяг
00:14, 18 вересня 2010Разное
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Локомотив врізався в пасажирський потяг на станції Обозерська в Архангельській області, вісім пасажирів постраждали, двоє з них госпіталізовані до лікарень обласного центру, передає РосБізнесКонсалтинг.
Під час стоянки потягу Москва-Сєвєродвинськ при зміні локомотива відбулася так зване "жорстке зчеплення". При цьому багато пасажирів впали з полиць, деякі одержали забиття й травми.
Попередня причина - відмова гальмівної системи локомотива. Ведеться розслідування.
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