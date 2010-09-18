Під Архангельськом локомотив врізався в пасажирський потяг

Локомотив врізався в пасажирський потяг на станції Обозерська в Архангельській області, вісім пасажирів постраждали, двоє з них госпіталізовані до лікарень обласного центру, передає РосБізнесКонсалтинг.

Під час стоянки потягу Москва-Сєвєродвинськ при зміні локомотива відбулася так зване "жорстке зчеплення". При цьому багато пасажирів впали з полиць, деякі одержали забиття й травми.

Попередня причина - відмова гальмівної системи локомотива. Ведеться розслідування.