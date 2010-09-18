Герман спробувала замінити Януковича, але міліція завадила

Київська міліція заявляє, що не чинила жодних перешкод учасникам акції по вшануванню пам’яті Георгія Гонгадзе 16 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України м.Києві, міліція діяла виключно в рамках закону.

“16 вересня 2010 року, відповідно поданої заяви до КМДА, на Майдані Незалежності з 11:30 почали збиратися громадяни для вшанування пам’яті журналіста Георгія Гонгадзе. О 19:25 150 громадян запалили свічки і тротуарами вулиць Інститутської та Банкової перейшли до заїзду на територію Адміністрації Президента України”, - зазначається у повідомленні.

“Працівниками УДО України, на підставі п.3 ст.18 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, визначено місце здійснення режимних заходів на території Адміністрації Президента по обмеженню допуску громадян до об’єкта, який вони охороняють. Враховуючи вищесказане, а також керуючись вимогами ст.10 цього ж Закону, працівниками полку міліції спеціального призначення ГУМВС України було забезпечено охорону громадського порядку на рівні будинків №5-7 на вул. Банковій”, - пояснили в прес-службі міліцейського главку.

За їхніми словами, учасники акції провели аналогічний мітинг за вищевказаною адресою, під час якого з ними спілкувався заступник завідувача відділу Приймальні Президента України Леонід СИВОБОРОД.

“Під час спілкування учасники мітингу не зверталися з проханням про надання їм можливості пройти безпосередньо до приміщення Адміністрації Президента. У мітингу брав участь народний депутат України Андрій ШЕВЧЕНКО. Прохід народного депутата та журналістів, які перебували на місці проведення заходу, до режимної зони не обмежувався”, - запевнили в главку.

“О 20:30 громадяни, залишивши запалені свічки на проїжджій частині вул. Банкової завершили акцію і розійшлися”, - додали в прес-службі.

Як повідомлялося, деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що столична міліція перешкоджала учасникам акції пам’яті .

Заступник глави адміністрації Ганна ГЕРМАН в ефірі 5-го каналу назвала недопуск учасників акції пам`яті Г.Гонгадзе 16 вересня до будівлі адміністрації Президента "тупістю міліцейських начальників".

"Це тупість міліцейських начальників, і я переконана, що за цю тупість вони повинні понести покарання. Я буду ставити це питання в понеділок перед Президентом", - сказала вона.

Чиновниця повідомила, що в той день Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ доручив їй зустрітися з учасниками цієї акції.

Починаючи з 2005 року акції пам`яті Г.Гонгадзе відбувалися на ганку адміністрації Президента.