На курси Дідів Морозів беруть тільки з власною бородою

Курси навчання ремеслу Дідів Морозів відкрилися в Ріо-де-Жанейро, оскільки в Бразилії різдвяні канікули припадають на розпал тропічного літа.

Як передає РІА "Новости", проте в святкових декораціях присутня "зимова" атрибутика, що прийшла з Європи і США. Так, на вулицях бразильських міст в 30-градусну спеку, крім одягненого в теплий халат бородатого дідуся з мішком подарунків, можна побачити різдвяні ялинки, лялькових оленів, запряжених в сани, і штучний сніг.

За даними дирекції школи Дідів Морозів, розташованої в центрі Ріо, щороку ця "професія" стає до Різдва однієї із найприбутковіших. Так, у сезон ряджені можуть заробляти до 200 бразильських реалів (116 доларів) за одну годину роботи.

Мінімальний вік кандидатів на роботу Діда Мороза - 50 років. Ще одна обов`язкова умова - власна борода. До програми навчання входять акторська майстерність, уроки дикції і музики, а також навики імпровізації.