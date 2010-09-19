Стрітрейсер врізався в глядачів, одна людина загинула

Сьогодні близько 4 ранку на півдні Москви під час вуличних автоперегонів один з учасників не впорався з управлінням, і його автомобіль врізався в натовп глядачів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. У результаті аварії одна людина загинула на місці, ще шестеро постраждали. П`ять постраждалих госпіталізовані, одному допомога надана на місці.

Гонщик спробував утікти, пересівши з свого праворульного автомобіля "Ніссан" у "Мерседес", але був затриманий співробітниками міліції через кілька годин. Проти нього порушено кримінальну справу. Сам він з травмою голови також звернувся по медичну допомогу.

Як повідомили в управлінні інформації і громадських зв`язків ГУВС по Москві, справу порушено за ст.264 Кримінального кодексу РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Водій дав свідчення із зізнанням. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням прав на строк до трьох років.