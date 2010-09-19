Директор Інституту хірургії помер в аеропорту
14:04, 19 вересня 2010Разное
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Володимиру Федорову було 77
Директор Інституту хірургії ім. Вишневського, дійсний член Російської академії медичних наук 77-річний Володимир Федоров помер в аеропорту Домодєдово, повідомляє Газета ру.
Серце професора зупинилося, коли він повернувся з відрядження до Уфи, де був на конференції. Близько 14.30 (мск) Володимир Дмитрович, спускаючись трапом літака, що приземлився в Москві, відчув різке нездужання. На місце негайно прибула бригада «швидкої», проте екстрені заходи не допомогли.
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