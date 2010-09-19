Директор Інституту хірургії помер в аеропорту

14:04, 19 вересня 2010
Разное
4050 0

Володимиру Федорову було 77

Директор Інституту хірургії ім. Вишневського, дійсний член Російської академії медичних наук 77-річний Володимир Федоров помер в аеропорту Домодєдово, повідомляє Газета ру.

Серце професора зупинилося, коли він повернувся з відрядження до Уфи, де був на конференції. Близько 14.30 (мск) Володимир Дмитрович, спускаючись трапом літака, що приземлився в Москві, відчув різке нездужання. На місце негайно прибула бригада «швидкої», проте екстрені заходи не допомогли.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter