Директор Інституту хірургії помер в аеропорту

Директор Інституту хірургії ім. Вишневського, дійсний член Російської академії медичних наук 77-річний Володимир Федоров помер в аеропорту Домодєдово, повідомляє Газета ру.

Серце професора зупинилося, коли він повернувся з відрядження до Уфи, де був на конференції. Близько 14.30 (мск) Володимир Дмитрович, спускаючись трапом літака, що приземлився в Москві, відчув різке нездужання. На місце негайно прибула бригада «швидкої», проте екстрені заходи не допомогли.