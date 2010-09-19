Коваль запропонував міському голові карбувати гроші

Сьогодні жителі та гості Чернігова відзначають День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування розпочалося на центральній Красній площі міста, де відбулося історичне та спортивно-мистецьке дійство "Чернігів – окраса України". У виступі взяли участь понад 2000 школярів і студентів, представників міських танцювальних колективів та провідних духових оркестрів Чернігівщини.

Глядачів та учасників урочистостей, а також усіх жителів обласного центру з Днем міста привітав Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ. Він наголосив, що найбільшими цінностями Чернігова є унікальна історична та культурна спадщина, а також талановиті і працьовиті люди.

У центрі міста – на Алеї Героїв – відкрилася туристично-мистецька виставка "Чернігів – туристичний". Там працює "Містечко майстрів". Один з майстрів – коваль – запросив Чернігівського міського голову та керівника Митищинського району (Російська Федерація) викувати пам`ятні монети, з чим чиновники успішно упоралися.

На туристично-мистецькій виставці представлено і дерев`яні скульптури учасників фестивалю "Болд", у якому цього року взяли участь 9 майстрів, у тому числі і російські різьбярі. По завершенню святкувань виготовлені скульптури прикрашатимуть паркові зони Чернігова.

У рамках відзначення Дня міста створено і кобзарський майдан. Зведена капела бандуристів музичних шкіл обласного центру Чернігівщини виконує українські народні пісні.

Разом з чернігівцями День міста відзначають представники міст-партнерів із Росії, Білорусі, Польщі та Латвії, а також низки українських міст.

Святкування Дня міста триватиме у Чернігові до вечора і завершиться гала-концертом на Красній площі за участю місцевих гуртів та українських зірок. Ввечері там відбудеться святковий феєрверк.