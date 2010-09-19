Коваль запропонував міському голові карбувати гроші
Чернігів відзначає День міста
Сьогодні жителі та гості Чернігова відзначають День міста.
Як передає кореспондент УНІАН, святкування розпочалося на центральній Красній площі міста, де відбулося історичне та спортивно-мистецьке дійство "Чернігів – окраса України". У виступі взяли участь понад 2000 школярів і студентів, представників міських танцювальних колективів та провідних духових оркестрів Чернігівщини.
Глядачів та учасників урочистостей, а також усіх жителів обласного центру з Днем міста привітав Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ. Він наголосив, що найбільшими цінностями Чернігова є унікальна історична та культурна спадщина, а також талановиті і працьовиті люди.
У центрі міста – на Алеї Героїв – відкрилася туристично-мистецька виставка "Чернігів – туристичний". Там працює "Містечко майстрів". Один з майстрів – коваль – запросив Чернігівського міського голову та керівника Митищинського району (Російська Федерація) викувати пам`ятні монети, з чим чиновники успішно упоралися.
На туристично-мистецькій виставці представлено і дерев`яні скульптури учасників фестивалю "Болд", у якому цього року взяли участь 9 майстрів, у тому числі і російські різьбярі. По завершенню святкувань виготовлені скульптури прикрашатимуть паркові зони Чернігова.
У рамках відзначення Дня міста створено і кобзарський майдан. Зведена капела бандуристів музичних шкіл обласного центру Чернігівщини виконує українські народні пісні.
Разом з чернігівцями День міста відзначають представники міст-партнерів із Росії, Білорусі, Польщі та Латвії, а також низки українських міст.
Святкування Дня міста триватиме у Чернігові до вечора і завершиться гала-концертом на Красній площі за участю місцевих гуртів та українських зірок. Ввечері там відбудеться святковий феєрверк.