Для жителів гір і островів потрібні спеціальні програми
"За" 538 депутатів Європарламенту
Європарламент виступає за створення чіткої політичної бази для надання допомоги малонаселеним регіонам, таким як гори або острови.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
«За» проголосували 538 депутатів, проти - 17, утрималися - 58.
У резолюції наголошується, що, не зважаючи на те, що в таких регіонах проживає не більше 10% населення ЄС, ці регіони потребують спеціальної уваги, в тому числі для кращого використання їхніх ресурсів.
Депутати підкреслили, що ВВП повинен залишатися ключовим показником при наданні регіональної допомоги. В той же час вони закликали Єврокомісію і країни-члени ЄС розробляти і інші індикатори, які могли б дати повнішу картину розвитку регіону.
При цьому депутати також відзначили необхідність збереження спеціального фінансування з бюджету ЄС для таких регіонів і в новому бюджетному періоді, який почнеться з 2014 року.