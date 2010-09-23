Для жителів гір і островів потрібні спеціальні програми

Європарламент виступає за створення чіткої політичної бази для надання допомоги малонаселеним регіонам, таким як гори або острови.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

«За» проголосували 538 депутатів, проти - 17, утрималися - 58.

У резолюції наголошується, що, не зважаючи на те, що в таких регіонах проживає не більше 10% населення ЄС, ці регіони потребують спеціальної уваги, в тому числі для кращого використання їхніх ресурсів.

Депутати підкреслили, що ВВП повинен залишатися ключовим показником при наданні регіональної допомоги. В той же час вони закликали Єврокомісію і країни-члени ЄС розробляти і інші індикатори, які могли б дати повнішу картину розвитку регіону.

При цьому депутати також відзначили необхідність збереження спеціального фінансування з бюджету ЄС для таких регіонів і в новому бюджетному періоді, який почнеться з 2014 року.