На зустрічі з жінками-депутатами Президент пообіцяв, що вибори будуть чесними

Сьогодні під час зустрічі із жінками-депутатами Верховної Ради – членами парламентської коаліції Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що дострокові вибори дадуть змогу розв’язати політичну кризу.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Згідно з повідомленням, В.ЮЩЕНКО висловив свою позицію щодо ситуації в країні, причин парламентської кризи та шляхів виходу з неї, а також наголосив, що чесні дострокові вибори – легітимний демократичний інструмент, який дасть змогу розв’язати політичну кризу.

Під час зустрічі глава держави також висловив своє незадоволення ситуацією з реформуванням житлово-комунального господарства, розвитком соціальної сфери. Він підкреслив, що для здійснення необхідних реформ у цих сферах необхідна консолідована позиція політичних сил незалежно від кольорів.

На завершення зустрічі В.ЮЩЕНКО привітав жінок зі святом Великодня, що наближається. Напередодні цього свята глава держави подарував кожній із присутніх жінок яйце-писанку.

В інтерв’ю “Українській правді” прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА спростувала заяву представника Партії регіонів Тетяни ЗАСУХИ про те, що В.ЮЩЕНКО на зустрічі з жінками-депутатами погодився сісти за стіл переговорів.

"Президент Віктор ЮЩЕНКО залишається незмінним у своїй позиції", - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час екстреного пленарного засідання ВР член фракції Партії регіонів Тетяна ЗАСУХА заявила, що на зустрічі з жінками від коаліції Президент сказав, що готовий провести переговори з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо виходу з політичною кризи.