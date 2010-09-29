У ДТП загинув відомий луцький шоумен

У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув відомий шоумен краю В’ячеслав Добжанський.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинської області, ДТП сталося вночі на проспекті Соборності.

В.Добжанський раптово вийшов на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Водій автомобіля не встиг відреагувати і наїхав на чоловіка, який помер на місці ДТП.

За попередніми даними, водій був тверезий.

Довідка УНІАН. В.Добжанський був директором продюсерського центру «Велд», актором театру музичної пародії "Прозорі скельця". Автор мистецької акції «Луцьк Гіннес-шоу» та інших.

5 жовтня В.Добжанському мало виповнитися 43 роки.