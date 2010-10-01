1001 блондинка встановлять світовий рекорд

Блондинки Литви планують встановити в п`ятницю світовий рекорд кількості присутніх в один час в одному місці світловолосих дівчат, який буде зареєстрований в Книзі рекордів Гіннесса.

"У Литві багато красивих дівчат, блондинок. У п`ятницю ми відкриваємо нічний клуб і хочемо, щоб тут зібралися найкрасивіші люди і, особливо, найкрасивіші дівчата. І ми хочемо, зібравши під одним дахом одночасно 1001 блондинку, зафіксувати рекорд, тому що це буде вперше в історії Литви і вперше в світі", - сказала РІА “Новости” голова правління товариства блондинок Olialia і організатор акції Лауріна Анусявічюте.

Рекорд зареєструє агентство Faktum, яке в Литві фіксує події для Книги рекордів.