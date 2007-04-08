Ющенко: Я вітаю появу цієї чудової книжки

Напередодні Великодня в Луганському прес-клубі відбулася презентація книги писанкарки із Свердловська (Луганська область), члена національної спілки майстрів народного мистецтва України Тетяни Коновал, яка винайшла свою власну унікальну технологію витравлення рельєфного малюнка по жовтому яйцю.

Книжку "Писанкова абетка" видано за сприяння Президента України Віктора Ющенка. Звертаючись у передмові до читачів книги,В.Ющенко серед іншого зазначає: "Я вітаю появу цієї чудової книжки... Радий, що завдяки талантові і покликанню багатьох людей у нашій державі відроджується питомо національна традиція писанкарства, в якій збережено народну душу...

"Писанкова абетка" - гарний подарунок до світлого свята Воскресіння Христового для всіх, хто цікавиться мистецтвом писанкарства і бажає ним оволодіти...

Писанкарством Тетяна займається близько десяти років. На Сході України цей вид народного мистецтва ніколи не був так розвинутий, як на Заході. Увагу Тетяни на цей вид народної творчості звернув її чоловік, уродженець Західної України.

Тетяна не випадково має звання майстрині. Вона дає майстер класи не лише на Луганщині, а й у Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та інших областях України. Зараз готується до з"їзду писанкарок у Коломиї.