Франція вводить нову категорію до класифікації готелів

Нова готельна категорія "палац" надаватиметься у Франції винятковим і найбільш престижним готелям країни. Перші готелі можуть одержати нову оцінку наприкінці 2010 року, але тільки після необхідних узгоджень з професіоналами галузі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на портал hosteltur.com.

До серпня 2009 року французька система класифікації готелів відрізнялася від звичної загальноєвропейської тим, що в ній не було п`яти зірок. Вищою категорією визнавалася "4 зірки делюкс". Зусиллями Ерве Новелі, держсекретаря, відповідального за торгівлю, малі і середні підприємства, туризм і сферу обслуговування, французька система "готельних цінностей" була переглянута у бік звичної п`ятизіркової градації.

Представники уряду вважають, що ведення нового рівня оцінки означатиме новий етап у вдосконаленні системи класифікації французьких готелів і дасть змогу зробити зрозумілішими пропозиції дорогих готелів для іноземних туристів. Передбачається, що ця категорія даватиметься тільки справді винятковим готелям, кількість яких, за оцінками експертів, не перевищує 20. Крім того, палацом може стати тільки готель, що вже має п`ятизіркову категорію.

Список критеріїв, за якими готелі вноситимуться до каталогів як палаци, буде складений компанією Atout France, яка займається просуванням Франції, як туристичного напрямку.