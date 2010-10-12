Голова управління МНС знайдений мертвим на пожежних сходах

Начальник Головного управління МНС по Приморському краю (РФ) Микола Тимошенко знайдений мертвим із слідами вогнепального поранення.

"Тіло виявлене на пожежних сходах на сьомому поверсі багатоквартирного будинку у Владивостоку, де він проживав. Розпочато дослідчу перевірку події", - повідомила представник слідчого управління при прокуратурі Приморського краю агентству ІТАР-ТАРС.

Повідомляється, що відпрацьовують кілька версій, але основною називається самогубство.

"У квартирі Миколи Тимошенко виявлена передсмертна записка, в якій він прощається зі своїми близькими і родичами. Це підтверджує існуючу версію про те, що він наклав на себе руки", - сказала вона.