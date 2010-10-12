Голова управління МНС знайдений мертвим на пожежних сходах
02:09, 12 жовтня 2010Разное
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Основна версія - самогубство
Начальник Головного управління МНС по Приморському краю (РФ) Микола Тимошенко знайдений мертвим із слідами вогнепального поранення.
"Тіло виявлене на пожежних сходах на сьомому поверсі багатоквартирного будинку у Владивостоку, де він проживав. Розпочато дослідчу перевірку події", - повідомила представник слідчого управління при прокуратурі Приморського краю агентству ІТАР-ТАРС.
Повідомляється, що відпрацьовують кілька версій, але основною називається самогубство.
"У квартирі Миколи Тимошенко виявлена передсмертна записка, в якій він прощається зі своїми близькими і родичами. Це підтверджує існуючу версію про те, що він наклав на себе руки", - сказала вона.
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