Янукович доручив Прокуратурі підвищити відповідальність усіх водіїв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що уряд посилить контроль за автоперевізниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні після відвідування у лікарні постраждалих в автокатастрофі у Дніпропетровській області.

"Ми обов’язково перевіримо ліцензії, стан рухомого складу. Такий комплексний підхід обов’язково буде", – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України також повідомив, що сім’я кожного загиблого у ДТП отримає по 100 тисяч гривень.

Крім того, за його словами, буде зроблено ремонт лікарні у Марганці, де зараз перебувають постраждалі в автокатастрофі. “Я вважаю, ми обов’язково зробимо ремонт лікарні із заміною певної частини обладнання, інвентарю і так далі”, – зазначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також додав, що на рівні правоохоронних органів буде обов’язково розглянуте питання посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. “Я дав таке доручення Генеральній прокуратурі. Скоріше за все, буде прийнято рішення про посилення відповідальності водіїв будь-яких транспортних засобів”, – сказав він.

За словами Президента, також буде вивчено законодавство інших країн щодо відповідальності за порушення правил проїзду на сигнали світлофорів та семафорів. "Ми розглянемо це питання. Це жахливий випадок, на який, безумовно, треба також і відповідати – жорстко", – переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 42 з яких загинули.