Фанати зірвали матч Сербії й Італії

Матч відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу-2012 між збірними Сербії і Італії скасований через поведінку націоналістично налаштованих сербських уболівальників на трибунах. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство ANSA.

Матч у Генуї почався з майже півгодинним запізненням, оскільки фанати обсвистали сербський гімн, викрикували екстремістські гасла і ламали огорожі.

Гравці сербської збірної намагалися закликати до спокою знавіснілих співвітчизників, але марно. Пізніше поліції все ж таки вдалося на якийсь час заспокоїти трибуни. Гра почалася, але вже за сім хвилин матч був зупинений, оскільки на поле полетіли файєри. Один з них мало не влучив у сербського воротаря Желько Бркича.

Незабаром шотландський суддя Крейг Александер Томпсон ухвалив рішення гру відмінити. За деякими даними, Сербії буде зараховано технічну поразку 0:3, уточнює агентство Associated Press.

Футболісти збірної Італії мали намір присвятити матч пам`яті чотирьох італійських військовослужбовців, які загинули в Афганістані минулої суботи. Гравці вийшли на поле з траурними пов`язками, зазначає агентство.