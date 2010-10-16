У Хмельницькому висадили липову Алею примирення

У Хмельницькому дендропарку за участю представників політичних партій області відбулося закладення Алеї примирення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови обласної організації УРП «Собор» Руслан СТЕФАНЧУК.

«Таким жестом ми закликали представників політичних партій згуртуватися не навколо слів, а навколо справ. По-друге, партія «Собор» цією акцією втілила в життя свою екологічну програму», - зазначив він.

За його словами, за кошти партійного фонду обласної організації УРП «Собор» було закуплено 80 саджанців липи.