У Києві показали найбільшу в світі газету (фото)

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності відбулась презентація найбільшої за розміром газети у світі.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор газети «Все про бухгалтерський облік», яка встановила рекорд, Петро КРИЧУН.

Розмір газети становить 3,20 м заввишки та 2,26 м завширшки, а в розгорнутому вигляді - 3,20 на 4,52 м, шо вдесятеро перевищує справжній формат газети. Газета-рекордсмен має вісім шпальт і містить актуальну інформацію з бухгалтерського та податкового обліку.

Як повідомив представник Книги рекордів України Ігор ПІДЧИБІЙ, цей рекорд зафіксовано як світовий, що вже підтвердили члени спеціальної експертної комісії.

«Попередній рекорд також був зафіксований у Києві кілька років тому», - сказав І.ПІДЧИБІЙ.

«Створюючи найбільшу у світі газту, ми хотіли вкотре показати всім, що є така держава Україна зі славною історією, звичаями, народом і великими досягненнями. А ще донести до всіх, що в нащій країні чи не найважливішу роль відіграють справжні інтелегенти та фахівці - бухгалтери України. Кожен із них щодня копіткою працею встановлює особисті світові рекорди. Це вони зробили нас найбільшою у світі газетою», - сказав П.КРИЧУН.