Верховна Рада готова ухвалити Закон «Про меценатство»

Верховна Рада України готова найближчим часом ухвалити Закон «Про меценатство», що сприятиме благодійному фінансуванню культури та мистецтва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це у суботу заявив перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК, вітаючи Фонд української культури з 20-ю річницею від заснування та його голову Бориса ОЛІЙНИКА

При цьому А.МАРТИНЮК звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією підписати цей закон відразу після його ухвалення.

Перший віце-спікер також пообіцяв, що в Законі про Державний бюджет України на наступні роки фінансування Українського фонду культури буде передбачене окремим рядком.

Вітання Українському фонду культури були надіслані Президентом В.ЮЩЕНКОМ, прем‘єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Міністерством культури та туризму, а також керівництвом Київської міськдержадміністрації.